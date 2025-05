Offese e minacce di morte agli autisti | dopo le botte l' aggressore fa irruzione anche negli uffici

Un episodio inquietante di violenza sta scuotendo il settore del trasporto pubblico: autisti minacciati e aggrediti nel loro ambiente di lavoro. Questo non è solo un caso isolato, ma parte di un trend allarmante di aggressioni nei confronti dei lavoratori. La sicurezza nel trasporto pubblico deve diventare una priorità per tutti. Cosa si aspetta a intervenire? E perché la violenza sembra essere l'unica risposta? È tempo di alzare la voce!

"Si è ripresentato di fronte agli autisti, nei nostri uffici, dopo essere stato denunciato, e ha iniziato a minacciare i colleghi che stavano lavorando". A raccontare l'ennesimo episodio di violenza ai danni degli autisti del trasporto pubblico (Autolinee Toscane) sono i rappresentanti sindacali.

Pugni in faccia, calci e minacce agli autisti. Cosa succede sui bus dell'Aretino

Negli ultimi sette giorni, sui bus dell'Aretino si sono verificati due gravi episodi di violenza, con calci, pugni e minacce rivolti agli autisti.

"Offese e minacce di morte agli autisti": dopo le botte l'aggressore fa irruzione anche negli uffici

Si legge su arezzonotizie.it: Ennesimo episodio di violenza vede per vittime il personale del trasporto pubblico. I sindacati: "Servono maggiori tutele, chiediamo alle istituzioni e al Prefetto di prendere provvedimenti" ...

