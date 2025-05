Oculistica di Conegliano nuove attivazioni e numeri da record

L'Oculistica di Conegliano segna un passo avanti con nuove attivazioni e numeri da record! L'apertura di un ambulatorio presso il Santa Maria dei Battuti promette di potenziare le sedute operatorie al De Gironcoli, affrontando un tema cruciale: la salute degli occhi. Con un focus crescente sulla prevenzione oculare, è tempo di prendersi cura della propria vista. Scopri come queste innovazioni possono fare la differenza per molti.

Numeri da record e attivazione di un ambulatorio in piastra ambulatoriale del Santa Maria dei Battuti per poter incrementare le sedute operatorie al De Gironcoli: queste le principali novità del bilancio 2024 dell’équipe di Oculistica diretta dal dr Nicola Zemella. Gli interventi di cataratta. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Oculistica di Conegliano, nuove attivazioni e numeri da record

