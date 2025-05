Obesità grave in età evolutiva | rischi clinici diagnosi interventi precoci e farmaci GLP1

In Italia, oltre 100.000 bambini e adolescenti combattono contro l'obesità grave, un problema che non può più essere ignorato. Con un tasso del 2,6% tra i ragazzi di 8-9 anni, è fondamentale intervenire precocemente. L'uso di farmaci innovativi come gli agonisti GLP-1 offre nuove speranze, ma la vera chiave rimane la prevenzione. Questo trend sta diventando una sfida sociale: possiamo invertire la rotta? La salute dei nostri giovani dipende da noi.

In Italia, oltre 100mila bambini e adolescenti al di sotto dei 17 anni convivono con una forma di obesità grave che, seppur precoce, si rivela particolarmente pericolosa. I dati dell'Istituto Superiore di Sanità e il sistema di sorveglianza OKkio alla Salute evidenziano che almeno il 2,6% dei bambini 8-9enni è affetto da questa condizione.

