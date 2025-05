Nyt | Musk si drogava durante campagna di Trump Il presidente in conferenza | Elon grande innovatore ha scoperto molte frodi

Una rivelazione shock: Elon Musk, il visionario della tecnologia e sostenitore di Trump, sembra aver utilizzato un mix di sostanze durante la campagna elettorale. Ma cosa significa questo per il futuro dell'innovazione? In un'epoca in cui il confine tra genio e follia si fa sempre più sottile, l'abilità di Musk di scoprire frodi potrebbe non essere l'unico aspetto controverso della sua personalità. Riflessioni su leadership e creatività ci attendono!

Secondo il quotidiano Usa, il miliardario sostenitore di Trump faceva ricorso a un cocktail di circa 20 sostanze . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Nyt: «Musk si drogava durante campagna di Trump». Il presidente in conferenza: «Elon grande innovatore, ha scoperto molte frodi»

Trump in Arabia Saudita con Elkann, Musk, Zuckerberg, Fink e Altman, tycoon: "Da Riad a investimenti per 1000 mld $ negli Usa", ok di Washington a vendita di armi per 1,4 mld $ agli Emirati

Donald Trump è in Arabia Saudita per il primo viaggio diplomatico del suo secondo mandato, accompagnato da un gruppo di magnati tra cui Elon Musk, Mark Zuckerberg, Larry Fink e Sam Altman.

