Elon Musk, icona della tecnologia e imprenditore controverso, torna al centro dell'attenzione per un'indagine del New York Times che svela il suo uso di sostanze come ecstasy, funghi allucinogeni e ketamina. Questo tema si inserisce in un contesto più ampio di discussione sui confini tra creatività, successo e autodistruzione nel mondo degli affari. La fragilità umana di figure come Musk ci invita a riflettere su cosa si cela dietro il genio.

Tra droghe e drammi familiari il New York Times indaga sul privato dei mesi che Elon Musk ha passato accanto a Donald Trump. Ecstasy, funghi psichedelici e soprattutto ketamina, l’anestetico che in overdose ha ucciso l'attore Matthew Perry di Friends: l’uomo più ricco del mondo ne avrebbe fatto uso in modo « pericoloso », scrive il giornale, che punta i riflettori anche sui numerosi figli. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Nyt: "Elon Musk usa ecstasy, funghi allucinogeni e ketamina". Il giornale indaga sul "pericoloso uso di droghe dell’ex capo del Doge"

Sam Altman tende la mano a Elon Musk: pace tra i due?

Sam Altman tende la mano a Elon Musk in un gesto di riconciliazione. Dopo un periodo di tensioni, l'amministratore delegato di OpenAI invita Musk a riaprire un dialogo e a esplorare potenziali collaborazioni nel campo dell'intelligenza artificiale.

