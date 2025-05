NVIDIA lancia la app nativa GeForce NOW per Steam Deck con streaming 4K HDR DLSS 4 e autonomia migliorata

NVIDIA ha appena rivoluzionato il gaming portatile con il lancio della sua app nativa GeForce NOW per Steam Deck, offrendo streaming 4K HDR e DLSS 4. Un passo che segna una nuova era per i gamer in movimento! Con un'autonomia migliorata, ora puoi giocare ai titoli più recenti ovunque tu sia. È il momento perfetto per esplorare il futuro del gioco in streaming, dove la potenza incontra la portabilità !

Il mondo del gaming portatile è in rapida trasformazione, segnando un importante passo avanti grazie all'annuncio da parte di NVIDIA di una nuova applicazione nativa di GeForce NOW per Steam Deck. Lanciata durante il GFN Thursday, questa app rappresenta il primo strumento ufficiale sviluppato direttamente da NVIDIA per il celebre dispositivo di Valve, promettendo di .

