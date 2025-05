Nuovo molo San Cataldo c' è il bando per l' opera da 39 milioni | Lavori al via entro fine 2025

È ufficiale: il nuovo molo di San Cataldo è in arrivo! Con un investimento di 39 milioni, il bando appena pubblicato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale segna l'inizio di una trasformazione cruciale per il porto. I lavori inizieranno entro fine 2025, rispondendo a una crescente domanda di logistica sostenibile e promuovendo il rilancio economico della zona. Un passo fondamentale verso il futuro!

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha pubblicato nei giorni scorsi il bando di gara d'appalto integrato per la realizzazione del nuovo molo di San Cataldo.

