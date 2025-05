Nuovo market ’Crai’ a Scortichino | Negozi di vicinato ruolo essenziale

Il nuovo market Crai di Scortichino non è solo un punto vendita, ma un simbolo di rinascita per il commercio locale! In un'epoca in cui la grande distribuzione sembra farla da padrona, i negozi di vicinato riemergono come pilastri della comunità. L’inaugurazione ha richiamato tanti cittadini: un segnale forte che dimostra quanto sia importante mantenere vive le tradizioni e il supporto reciproco tra i residenti. Che ne pensate?

I negozi di vicinato sono fondamentali per le piccole comunità, come sanno bene i cittadini di Scortichino che, ieri mattina, hanno partecipato numerosi all'inaugurazione del nuovo market "Crai" di viale Passardi. Non si è trattato soltanto di un passaggio di consegne, con un nuovo logo, visto che il negozio situato nel cuore del paese ha visto in questi mesi un restyling completo della propria offerta: dalle vetrine, agli interni, passando da numerosi nuovi servizi. Tutto questo, tiene a precisare Lorenzo Manfredini, uno dei titolari – l'altra è Sara Barbi – "senza avere interrotto un giorno l'apertura per i clienti".

