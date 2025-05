Nuovo Ds Reggiana Zamuner in pole | ESCLUSIVO

Cambio di guardia in casa Reggiana! Con l’addio imminente di Pizzimenti, Giorgio Zamuner si prepara a prendere le redini del club. A 60 anni, il nuovo ds porta con sé un bagaglio d’esperienza significativo, reduce da una triennale al Trento. In un calcio che cerca rinnovamento e competenza, Zamuner potrebbe rappresentare la chiave per rilanciare le ambizioni granata. Sarà lui il protagonista della prossima stagione? Restate sintonizzati!

È ufficiale, la Reggiana e Pizzimenti si separeranno il prossimo 30 giugno. Come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, per il ruolo di Ds del club è in pole Giorgio Zamuner. 60 anni compiuti lo scorso 14 novembre, Zamuner è reduce dall'esperienza triennale al Trento sempre in qualità di Direttore sportivo. In precedenza ha lavorato alla Spal (Direttore generale dal 2020 al 2022), al Padova (2016-2019) e al Pordenone come responsabile tecnico nella stagione 20152016.

