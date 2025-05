Nuovo DS Juve Moretto fa la lista dei papabili profili | spunta un nome nuovo per questa poltrona! È spagnolo e piace molto a Comolli | di chi si tratta!

La Juventus è in fermento e il nuovo DS, Matteo Moretto, ha già le idee chiare per rinvigorire il mercato bianconero! Tra i profili papabili, emerge un nome spagnolo che ha stuzzicato l'interesse di Comolli: Diego Lopez, ex direttore sportivo con un occhio attento ai talenti. In un calcio sempre più globalizzato, sarà interessante vedere come la Juve si muoverà per rimanere competitiva in Europa! Chi sarà il prossimo colpo?

Nuovo DS Juve, Moretto enuncia una lista di possibili profili: tra questi spicca anche quello di un uomo mercato spagnolo!. L’esperto di mercato Matteo Moretto ha analizzato i nomi dei profili che potrebbero guidare il prossimo calciomercato Juve. Tra i nomi effettuati spicca anche quello di un certo Diego Lopez, ex DS del Lens che piace molto a Damien Comolli. Ecco le parole del giornalista. DE BRUYNE – «Come sapete, Comolli arriverà alla Juventus nella prossima settimana. Firmerà il contratto per la Juventus e, insieme a Chiellini, sta studiando le strategie per ristrutturare l’organigramma della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nuovo DS Juve, Moretto fa la lista dei papabili profili: spunta un nome nuovo per questa poltrona! È spagnolo e piace molto a Comolli: di chi si tratta!

