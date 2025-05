Nuovo Consiglio comunale Ancisi LpRa | Assemblea cannibalizzata dal Pd

A pochi giorni dalle elezioni comunali, Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna getta luce sulla nuova composizione del Consiglio. L'analisi rivela una "cannibalizzazione" da parte del PD, in un contesto che riflette un trend più ampio di centralizzazione nei partiti tradizionali. Quali scenari si apriranno per la città ? Scopriremo se questa dinamica influenzerà le decisioni future e il coinvolgimento dei cittadini nella politica locale.

A distanza di qualche giorno dalle elezioni comunali, Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) analizza quella che sarà la nuova composizione del Consiglio. "Un esame approfondito del risultato elettorale dimostra come, rispetto alle precedenti elezioni del 2021, il Consiglio comunale di Ravenna sia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Nuovo Consiglio comunale, Ancisi (LpRa): "Assemblea cannibalizzata dal Pd"

