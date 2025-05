Nuovo Centro ustioni al Niguarda | Posizione strategica e isolamento Mai più pazienti mandati fuori regione

Il nuovo centro ustioni al Niguarda rappresenta una svolta cruciale per la sanità italiana, con l’obiettivo di garantire cure tempestive a chi ne ha bisogno, senza più dover rimandare pazienti fuori regione. In un contesto globale segnato da conflitti e crisi umanitarie, la storia del ragazzo palestinese riporta alla luce l’importanza di un sistema sanitario inclusivo e pronto ad accogliere le emergenze. La speranza torna a brillare, un letto alla volta.

C’è un letto al Niguarda, dice l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, per il bimbo palestinese di undici anni che è l’unico superstite dei dieci figli della dottoressa Alaa Al-Najjar, pediatra all’ospedale di Khan Yunis a Gaza, nove uccisi da un drone israeliano che ha distrutto la loro casa: "Abbiamo letto l’appello dello zio (perché sia curato in Italia, ndr), ha gravi ustioni in oltre il 60% del corpo. Ho mandato un messaggio al ministro degli Esteri, se fosse trasportabile abbiamo immediatamente offerto la nostra disponibilità ad andarlo a prendere e portarlo nel nostro nuovo Centro ustioni". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuovo Centro ustioni al Niguarda: "Posizione strategica e isolamento. Mai più pazienti mandati fuori regione"

A Milano inaugurato il nuovo centro ustioni dell'ospedale Niguarda: punto di riferimento anche in Europa

Milano celebra l'inaugurazione del nuovo centro ustioni presso l'Ospedale Niguarda, ora punto di riferimento anche in Europa per le cure specialistiche.

