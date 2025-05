Nuovo appuntamento con Venerdìretta | tra arte cultura e tradizione una valida alternativa per trascorrere la serata!

Preparati a un venerdì sera all'insegna della creatività e della tradizione! Torna "Venerdìretta", un evento che celebra l'arte e la cultura locale, unendo buona musica e ospiti d'eccezione come Romeo Battisti e Anna Lisa Pi. In un'epoca in cui riscoprire le radici è fondamentale, questa serata offre un'opportunità unica per immergersi nella ricchezza culturale di Agello. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza coinvolgente!

Anche questa settimana torna l'atteso appuntamento con "Venerdìretta" con l'editore Luca Giommini e la sua squadra. Spazio a buona musica e a Fabrizio Fabbroni, che accompagnerà alla scoperta del mondo creativo e delle iniziative legate alla manifestazione in corso ad Agello e dintorni. Questa sera protagonisti saranno Romeo Battisti e Anna Lisa Piccioni, due artisti che attraverso le loro opere raccontano esperienze, riflessioni e antiche tradizioni. Romeo Battisti, primo ospite della serata, guiderà in un viaggio nel cuore della sua produzione artistica. Figura di grande spessore culturale, Battisti utilizza l'arte come strumento di meditazione e riflessione sull'essere umano e sul nostro rapporto con il mondo.

