Nuovo allenatore Roma | nome a sorpresa se salta Gasperini

La Roma è in fermento: Gasperini è il favorito, ma un misterioso nome a sorpresa potrebbe stravolgere le carte in tavola. Con la Juventus che si fa avanti, i tifosi giallorossi temono un colpo di scena. Questo riflette la crescente instabilità nel calcio italiano, dove ogni allenatore può diventare una pedina in un grande gioco strategico. Chi sarà il prossimo artefice del sogno romanista? Rimanete sintonizzati!

Chi sarà il nuovo allenatore della Roma? È questa la domanda che continuano a porsi i tifosi giallorossi e tutti gli addetti ai lavori. Gasperini resta il primo nome nella lista capitolina, ma occhio all’inserimento della Juventus Come confermato nelle scorse ore, Gasperini e la Roma avrebbero già raggiunto un accordo totale per il passaggio dell’ormai ex tecnico dell’Atalanta in giallorosso. 5 milioni di euro all’anno per i prossimi tre anni e fumata bianca in arrivo. Questo lo scenario fino a pochissime ore fa, ma occhio all’inserimento a sorpresa della Juventus. I bianconeri, beffati dal mancato arrivo di Conte, potrebbe piombare con forte decisione su Gasperini. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Nuovo allenatore Roma: nome a sorpresa se salta Gasperini

Xabi Alonso nuovo allenatore del Real Madrid (ecco dove andrà Ancelotti)

Il Real Madrid ha annunciato ufficialmente Xabi Alonso come nuovo allenatore, a partire dal 1° giugno 2025.

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Allenatore Roma Nome Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Nuovo allenatore della Roma: tutti i nomi e quando sarà annunciato; Ranieri mantiene il segreto sul nuovo allenatore della Roma: Non lo dico nemmeno a mio fratello; Klopp alla Roma, una voce che fa impazzire la città: “Ma non sarà lui il nuovo allenatore”; RN TRENDS| Nuovo allenatore Roma: tra sogno e realtà. 🔗Cosa riportano altre fonti

Chi sarà il prossimo allenatore della Juventus, da Tudor a Gasperini fino al nome a sorpresa

Riporta fanpage.it: Il club bianconero, spiazzato dalla decisione di Antonio Conte di restare a Napoli, è dinanzi a un bivio: confermare il tecnico croato oppure prendere ...

GASPERINI NUOVO ALLENATORE ROMA/ Trovato un accordo totale su stipendio e mercato: i dettagli

Secondo ilsussidiario.net: gasperini è il nuovo allenatore della Roma: firmerà un contratto triennale a 5 milioni netti più bonus. Decisive le garanzie dei Friedkin e di Ranieri.

Nuovo allenatore Roma/ Ranieri a un tifoso: “Arriva presto”, ma chi sarà davvero? (oggi 29 maggio 2025)

ilsussidiario.net scrive: Nuovo allenatore Roma: sembrerebbe un ballottaggio tra Gian Piero Gasperini e Cesc Fabregas ma attenzione alle sorprese in casa ...