Nuovo allenatore Milan Allegri ora è anche ufficiale! | PM News

Il Milan ha ufficialmente scelto Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, in un momento in cui il valzer delle panchine in Serie A è più frenetico che mai. Questo cambio porta con sé grandi aspettative: Allegri, già conosciuto per la sua capacità di trasformare le squadre, potrebbe dare nuova linfa a un Milan alla ricerca di riscatto. Riuscirà a riportare i rossoneri ai vertici del calcio italiano? La stagione si preannuncia avvincente!

Cambiano le panchine della Serie A in un valzer mai così movimentato. Il Milan ha preso Massimiliano Allegri: il LIVE con tutte le news.

Boban attacca Allegri: «Negli ultimi anni alla Juve non mi è piaciuto. Lui sulla panchina del Milan? Lo rispetto ma…»

Zvonimir Boban esprime critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, definendo insoddisfacente il suo operato alla Juventus.

Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Milan: il comunicato

