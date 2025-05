Nuovo allenatore Juve Di Livio non ha dubbi | Avrei voluto il suo ritorno in bianconero ma forse…Adesso darei fiducia a questo tecnico

Angelo Di Livio, ex centrocampista della Juventus, ha espresso la sua fiducia nel nuovo allenatore. In un momento in cui la squadra cerca di risollevarsi, le parole di Di Livio sono un invito alla speranza. "Avrei voluto il mio ritorno, ma ora è il momento di sostenere questo tecnico", ha affermato. In un calcio che evolve, l'unità e la fiducia possono rivelarsi chiave per il successo. Sarà questa la volta buona per la Juve?

Nuovo allenatore Juve: Di Livio, ex calciatore, ha parlato! Le sue parole fanno presagire a quella soluzione efficace. Intervistato da Radio Bianconera, nel corso di “ Fuori di Juve “, Angelo Di Livio si è espresso sulla questione legata al nuovo allenatore della Juve. Ecco cos’ha detto l’ex centrocampista su Antonio Conte, obiettivo ormai sfumato, e su Igor Tudor, soluzione più logica per dare continuità tecnica alla Juve. CONTE – « Avrei voluto fortemente il ritorno di Antonio alla Juve. forse lui è stato colpito dall’amore dei tifosi napoletani, ha avuto garanzie per il mercato e alla fine ha deciso di rimanere ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nuovo allenatore Juve, Di Livio non ha dubbi: «Avrei voluto il suo ritorno in bianconero, ma forse…Adesso darei fiducia a questo tecnico»

