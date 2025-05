Nuovo allenatore Juve Comolli sarà subito decisivo nella scelta del tecnico bianconero | con Chiellini si sta pensando a questo profilo Novità

La Juventus è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia calcistica. Con Comolli al timone delle decisioni, il futuro allenatore bianconero potrebbe essere scelto in tempi record. In un calcio sempre più competitivo, la strategia è fondamentale: Chiellini e Tudor sono solo alcuni dei nomi sul tavolo. Aspettative altissime, ma anche grandi opportunità per riportare la Juve ai vertici! Chi sarà il nuovo condottiero?

Nuovo allenatore Juve, Comolli sarà subito decisivo nella scelta del mister bianconero: tutti gli aggiornamentiI. Dopo il Mondiale per Club ci potrebbe essere molte novità sulla panchina della Juve. Tudor, che dovrebbe partecipare alla competizione internazionale, poi potrebbe essere sostituito e uno degli ultimi nomi per il ruolo di allenatore bianconero è quello di Marco Silva. Secondo quanto riportato da Di Marzio, il duo Comolli-Chiellini saranno subito decisivi nella scelta del nuovo tecnico. L’ex presidente del Tolosa, per cui manca solo l’ufficialità, avrà subito un ruolo importante. . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nuovo allenatore Juve, Comolli sarà subito decisivo nella scelta del tecnico bianconero: con Chiellini si sta pensando a questo profilo. Novità

