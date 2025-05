Nuovi spazi per il bookcrossing a Sant' Osvaldo Gasparin | Favorisce benessere e coesione della comunità

Il quartiere Sant'Osvaldo si arricchisce di un nuovo punto di bookcrossing, un'iniziativa che promuove benessere e coesione sociale. Con "Storie in città", giunto al terzo anno, la lettura diventa un ponte tra le persone, trasformando spazi comuni in luoghi di incontro e condivisione. Un gesto semplice ma potente, che incoraggia la cultura e il dialogo tra generazioni. Scopri come un libro può cambiare la tua comunità!

La nuova tappa del progetto Storie in città è il punto di bookcrossing del quartiere Sant'Osvaldo, inaugurato ieri 29 maggio. Giunto ormai al suo terzo anno, Storie in città ha già interessato in passato i quartieri di San Domenico e Baldasseria, portando la cultura e la lettura al centro della. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Nuovi spazi per il bookcrossing a Sant'Osvaldo. Gasparin: "Favorisce benessere e coesione della comunità"

