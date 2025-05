Nuovi murales della Pace e della Speranza in ricordo di Biagio Conte | Così la memoria diventa elemento vivo

Oggi, la città si è colorata di nuovi murales dedicati alla Pace e alla Speranza, omaggiando l'eredità di Biagio Conte. Realizzati dall'associazione CalaPanama, questi capolavori di street art non solo abbelliscono il paesaggio urbano, ma trasformano la memoria in un messaggio di vita e comunità. In un periodo in cui la solidarietà è più che mai necessaria, queste opere rappresentano un faro di speranza per tutti noi. Non perdere l'occasione di ammirarle!

Inaugurati oggi i nuovi murales della Pace e della Speranza in ricordo di Biagio Conte. Le opere di street art sono state realizzate dall’associazione CalaPanama in via Archirafi, nella sede della Missione Speranza e Carità. All'inaugurazione ha partecipato, tra gli altri, anche il sindaco. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Nuovi murales della Pace e della Speranza in ricordo di Biagio Conte: "Così la memoria diventa elemento vivo"

La Chiesa di Bergamo accoglie quattro nuovi presbiteri: «Ordinazione nel segno della speranza»

La chiesa di Bergamo ha ordinato quattro nuovi presbiteri durante una cerimonia in Cattedrale, presieduta dal Vescovo Francesco Beschi sabato 24 maggio.

Cerca Video su questo argomento: Nuovi Murales Pace Speranza Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Un viaggio colorato verso la speranza: nuovo murale sul palazzo di via Milano; Nuovo murales a Cinquefrondi: un messaggio di pace per le vittime in Palestina; Seminiamo speranza e costruiamo la pace. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Speranza e carità in via Decollati, il nuovo murale raffigurante Biagio Conte

Segnala blogsicilia.it: Un messaggio di pace accoglienza rappresentati sulle mura ... L’idea del murale in via Decollati La cittadella del povero e della speranza di via Decollati impreziosita da due nuovi murales. L’idea ...

Ora c’è la Rotonda della Pace: "Messaggio di speranza"

Secondo msn.com: Invitiamo altre associazioni e realtà del territorio a presentarci nuovi progetti di installazioni per la pace, per animare la Rotonda affinché diventi un palcoscenico in cui la cittadinanza ...