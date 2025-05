Nuovi cavalieri lavoro in Toscana sono Bertelli e Ferragamo

Due nomi che risuonano nel mondo del lusso e della sostenibilità: Patrizio Bertelli e Leonardo Ferragamo, nuovi Cavalieri del Lavoro in Toscana. La loro nomina non è solo un riconoscimento personale, ma un segnale forte per un settore in continua evoluzione. Mentre il mercato del lusso si trasforma, questi imprenditori stanno tracciando la via verso un futuro più responsabile. Scopri come la Toscana sta diventando un epicentro di innovazione!

Arezzo, 30 maggio 2025 – Sono due gli imprenditori toscani nominati oggi cavalieri del lavoro dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella: si tratta di Patrizio Bertelli, per il suo impegno alla guida del gruppo del lusso Prada, e Leonardo Ferragamo, n ominato per il suo impegno nel settore terziario. Oltre all'impegno nell'industria, li accomuna una grande passione per il mare e la barca a vela. Bertelli, nato ad Arezzo nel 1946, oggi guida l'impero Prada, negli anni trasformata in un'azienda leader nel mondo del lusso (è recente l'acquisizione di Versace). Dopo l'incontro con la moglie Miuccia Prada, avvenuto nel 1977, Bertelli ha introdotto un modello di business innovativo basato sull'internalizzazione e il controllo diretto di tutta la filiera produttiva.

