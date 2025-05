Nuovi bombardamenti israeliani a Gaza sedici i morti

I recenti bombardamenti israeliani su Gaza, che hanno causato la morte di 16 persone, riportano al centro dell'attenzione una crisi umanitaria che sembra non avere fine. Questo tragico evento si inserisce in un contesto globale sempre più polarizzato, dove le voci per la pace e i diritti umani si fanno sempre più forti. Riflessioni sull'impatto dei conflitti sono necessarie: ogni vita conta, e ogni numero è una storia.

ROMA (ITALPRESS) – Sono 16 i morti provocati dai bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza dall'alba di oggi. Lo riferiscono i media palestinesi, citando fonti sanitarie di Gaza, controllate dal gruppo islamista Hamas. I dati diffusi dalle autorità affiliate ad Hamas non fanno differenza tra i civili uccisi e i miliziani dei gruppi armati. Tre persone sono morte in un attacco a Saftawi, nel nord di Gaza, mentre altre sette in un raid a Jabaliya, nella Striscia settentrionale. Sei palestinesi sono stati uccisi, infine, tra Khan Younis e Rafah, nel sud.

In un contesto di devastazione e sofferenza, la guerra a Gaza rivela la sua brutalità attraverso immagini strazianti.

