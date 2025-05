Nuovi arredi per il rinnovato Parco dei Salici

Il Parco dei Salici si trasforma in un’oasi di convivialità e relax! Con l’installazione di nuove panchine in acciaio e tavoli da picnic in legno di pino, il quartiere Guizza abbraccia un trend di spazi pubblici sempre più accessibili e accoglienti. Un’occasione perfetta per riscoprire il valore della socializzazione all’aria aperta. Non perdere l’opportunità di vivere questo angolo di natura rinnovato!

Si sono conclusi in questi giorni i lavori di completamento al Parco dei Salici, nel quartiere Guizza, con l’installazione di 10 nuove panchine in acciaio e 4 tavoli da picnic in legno di pino, scelti con particolare attenzione ai criteri di accessibilità. Gli arredi sono stati posizionati su. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Nuovi arredi per il rinnovato Parco dei Salici

Cerca Video su questo argomento: Nuovi Arredi Rinnovato Parco Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Parco di via Calabria: inaugurata la nuova area giochi, inclusiva e innovativa; Un nuovo polmone verde a Torino: il parco lungo Dora si rinnova con giochi e musica; Inaugurata la nuova area giochi del parco di via Calabria a Torino; Taglio del nastro per la nuova area giochi del parco Calabria. Il sindaco: “Abbiatene cura”. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Nuovi arredi per il rinnovato Parco dei Salici

Da padovaoggi.it: L’assessore al Verde, Antonio Bressa: «Con la festa di giugno che coinvolgerà i cittadini, inaugureremo ufficialmente queste nuove sedute, simbolo di cura e attenzione verso uno spazio che continua ad ...

Nuovi giochi e un pannello musicale, aperto il parco lungo Dora

msn.com scrive: Una nuova area giochi innovativa e inclusiva sulla sponda destra della Dora: è stata inaugurata oggi in via Calabria, nel quartiere Lucento di Torino grazie alla sponsorizzazione di Iren. (ANSA) ...

Parco del Valentino: inaugurato il primo tratto con più alberi e nuovi spazi verdi

Riporta ecoincitta.it: Nuovi arredi urbani e nuova illuminazione a led ... La riapertura del primo tratto del rinnovato Parco del Valentino è un invito a tutta la cittadinanza a riscoprire e vivere questo spazio unico, ...