Nuove validatrici a bordo dei bus Cotral

Cotral annuncia l’arrivo di nuove validatrici sui suoi bus, una mossa che segna un passo avanti verso un servizio più moderno e efficiente. Questo cambiamento si inserisce nel trend nazionale di digitalizzazione dei trasporti pubblici, volto a migliorare l’esperienza dei viaggiatori. Con un sistema di controllo più accurato, i pendolari possono aspettarsi viaggi più fluidi e sicuri. Scopri come questa innovazione cambierà le tue corse quotidiane!

Come reso noto da Cotral tramite il proprio sito web, è stata avviata la sostituzione delle validatrici a bordo dei bus per “migliorare l’esperienza di viaggio e garantire maggior controllo”. La stessa Compagnia Trasporti Laziali, la quale gestisce - tra le altre - le linee interregionali che. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Nuove validatrici a bordo dei bus Cotral

