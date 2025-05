Nuove rotte estive 2025 dall’Aeroporto d’Abruzzo | dalla prossima settimana voli per Cagliari Kaunas Valencia e Breslavia

L’estate 2025 si preannuncia ricca di avventure dall’Aeroporto d’Abruzzo! Ryanair lancia nuovi voli per Cagliari, Kaunas, Valencia e Breslavia, un’ottima opportunità per esplorare luoghi affascinanti. In un periodo di crescente voglia di viaggi ed esperienze, queste rotte offrono la possibilità di scoprire culture diverse senza allontanarsi troppo da casa. Siete pronti a prenotare la vostra prossima fuga? Il mondo vi aspetta!

A partire dalla prossima settimana prenderanno il via i primi voli delle nuove tratte estive 2025 da e per Cagliari, Kaunas, Valencia e Breslavia dall’Aeroporto d’Abruzzo. A ricordarlo è Ryanair, che precisa anche che queste nuove destinazioni, inserite nell’ambito del piano operativo estivo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Nuove rotte estive 2025 dall’Aeroporto d’Abruzzo: dalla prossima settimana voli per Cagliari, Kaunas, Valencia e Breslavia

