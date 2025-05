Nuove regole all’Isola dei Famosi | cosa succede ai naufraghi che si ritirano

L'Isola dei Famosi 2025 è al centro dell'attenzione, non solo per il dramma dei naufraghi, ma anche per le nuove regole che stanno cambiando le carte in tavola. Dopo l’abbandono di ben sette concorrenti in sole tre settimane, la curiosità cresce: cosa succede realmente a chi decide di ritirarsi? Alex Belli ha svelato alcuni dettagli scottanti, alimentando il dibattito su penalità e compensi. Scopriremo insieme se la notorietà valga più della resistenza

L'Isola dei Famosi 2025 sta vivendo una vera e propria emorragia di naufraghi: in appena tre settimane, ben sette concorrenti hanno lasciato Cayo Cochinos. Il pubblico si interroga: cosa succede a chi abbandona? Ci sono penali? Si perdono i compensi? A fare chiarezza è intervenuto Alex Belli, ex naufrago, durante una puntata di Studio 100 condotta da Giorgia Semeraro e Gabriele Parpiglia. Isola dei Famosi 2025: un'edizione segnata dai ritiri. Il cast dell'edizione 2025 è stato decimato in poche settimane: Camila Giorgi, Angelo Famao, Leonardo Brum, Spadino, Nunzio Stancampiano, Antonella Mosetti (e Ibiza Altea, mai arrivata in onda) hanno tutti lasciato il gioco.

“Scusate ma Antonella Mosetti…”. Isola dei Famosi, Pierpaolo interrompe la diretta: cosa le è successo

Un momento di forte commozione ha interrotto la diretta dell'Isola dei Famosi, catalizzando l'attenzione su Antonella Mosetti.

