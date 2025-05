Nuova linfa per l' Ortopedia del San Pio di Vasto | Reparto verso la stabilità

Il reparto di ortopedia del San Pio di Vasto riceve nuova energia con l’arrivo di un medico da Chieti e due specializzandi a partire da giugno. Questa è una risposta cruciale alla carenza di personale che ha messo sotto pressione il servizio sanitario. Un passo verso la stabilità, in un contesto nazionale dove la salute resta una priorità fondamentale. Potrebbe essere l'inizio di una rinascita per l’assistenza ortopedica nella tua area!

Un medico da Chieti sarà operativo da domani, mentre due specializzandi prenderanno servizio a Vasto dal 1° giugno: sono queste le prime contromisure adottate dalla direzione della Asl per far fronte alla grave carenza di personale che ha colpito l’unità operativa di Ortopedia dell’ospedale San. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Nuova linfa per l'Ortopedia del San Pio di Vasto: "Reparto verso la stabilità"

