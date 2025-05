Nuova Lancia Delta Extreme 2029 – l’icona ruggisce ancora

La Lancia Delta Extreme 2029 è pronta a riscrivere la storia dell'off-road. Con un motore termico nel cuore di un mondo sempre più elettrificato, questa icona ruggisce ancora per chi ama l'avventura pura. Un perfetto connubio tra tradizione e innovazione, la Delta Extreme si distingue per il suo design audace e la potenza senza compromessi. In un'epoca di cambiamenti, torna a far vibrare gli animi degli appassionati. Pronti a domare ogni terreno!

Ecco una descrizione dettagliata e visivamente evocativa di una Lancia Delta del futuro, pensata per l’ off-road estremo, ma con motore termico – una rarità nel mondo iper-elettrificato del futuro, pensata per appassionati puri e ambienti dove l’elettrico non basta. Una leggenda rinata nel futuro: la Lancia Delta Extreme è un mostro off-road con cuore termico puro, progettata per affrontare i terreni più estremi dove nessun veicolo osa spingersi. Estetica e Carrozzeria. Design aggressivo, ispirato alla Delta Integrale Evoluzione, ma con proporzioni rialzate, muscolose, filanti ma bellicose.. Passaruota squadrati e sovradimensionati con moduli blindati in carbon-carbon. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Lancia Delta Extreme 2029 – l’icona ruggisce ancora

Lancia la canna da pesca e il filo finisce su un traliccio dell’alta tensione: pescatore 74enne muore fulminato sul delta del Po

Un pescatore di 74 anni, Rossano Bondioli, è rimasto vittima di un grave incidente nel Delta del Po: mentre lanciava la canna, il filo si è impigliato su un traliccio dell’alta tensione, provocando la sua folgorazione e il tragico decesso.