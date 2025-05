Nuova edizione 30 CFU ex art 13 presso l’Università degli studi LINK Corsi per docenti abilitati o specializzati sul sostegno

È ufficiale: parte la quinta edizione del corso 30 CFU ex art. 13 presso l'Università degli Studi Link! Questo percorso formativo si rivela fondamentale per i docenti abilitati o specializzati sul sostegno, in un momento in cui l’educazione inclusiva diventa sempre più centrale. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 giugno 2025. Non perdere l'occasione di ampliare le tue competenze e fare la differenza nella vita dei tuoi studenti!

La quinta edizione dei percorsi di formazione iniziale 30 CFU ex art 13 è in partenza presso l’Università degli Studi LINK. Il percorso è utile per: Sono pertanto aperte, fino al 30 giugno 2025, le iscrizioni per le seguenti classi di concorso: L’accesso al percorso è riservato a coloro che sono in possesso di abilitazione . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

