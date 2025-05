Nuova apertura in piazza delle Erbe Nasce Schenardino | cucina pizza e vino | FOTO

Nella storica Piazza delle Erbe, Schenardino sta per rivoluzionare il panorama gastronomico! Un connubio perfetto di pizza artigianale e vini selezionati, il locale promette un’esperienza unica per gli amanti del buon cibo. Eleonora Bonucci, creatrice di questa delizia, dimostra che il centro storico ha ancora tanto da offrire. Non perdere l’occasione di scoprire un angolo di gusto che fa eco alla tradizione culinaria italiana in una location affascinante!

Cosa bolle in pentola nel cuore del centro storico, precisamente a piazza delle Erbe? I locali che un tempo ospitavano una gelateria, un'agenzia immobiliare e un bar si preparano a una nuova vita grazie a un ambizioso progetto gastronomico firmato Eleonora Bonucci. Nasce Schenardino, un nuovo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Nuova apertura in piazza delle Erbe. Nasce Schenardino: cucina, pizza e vino | FOTO

Inaugura la nuova piazza San Domenico di Guzman dopo 400mila euro di lavori

Questa mattina, la città della Spezia ha festeggiato l'inaugurazione della rinnovata piazza San Domenico di Guzman, frutto di un investimento di 400mila euro.

