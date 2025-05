Nuova aggressione e minacce ad Arezzo | ripete le violenze contro il personale di Autolinee Toscane

Arezzo torna a far parlare di sé per un episodio di violenza che scuote il settore del trasporto pubblico. Un uomo, già noto alle forze dell'ordine, ha ripetuto atti aggressivi contro il personale di Autolinee Toscane, alimentando una crescente preoccupazione. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di insicurezza nelle città italiane, dove la tutela dei lavoratori diventa fondamentale. È ora di agire per garantire un servizio sereno e sicuro per tutti!

Si è ripresentato negli uffici di Autolinee Toscane ad Arezzo, scatenando nuovamente il panico tra i dipendenti. L'uomo, già denunciato l'8 maggio per aver aggredito un autista, ieri ha insultato e minacciato il personale al terminal bus vicino alla stazione, creando momenti di forte tensione. Secondo i sindacati, l'individuo avrebbe urlato frasi intimidatorie, sbattuto sedie e mobili, e promesso ritorsioni: «Ha detto che ce l'avrebbe fatta pagare», raccontano alcuni autisti. Lo stesso aggressore, poche settimane fa, aveva colpito violentemente un conducente della linea SI381, ferendolo alla testa.

