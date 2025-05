Nuoto di fondo Gregorio Paltrinieri quinto nella 3 km knockout degli Europei 2025 Vince Rasovszky

Un epilogo amaro per Gregorio Paltrinieri, che si ferma quinto nella innovativa 3 km knockout agli Europei di nuoto di fondo in Croazia. La vittoria va allo slovacco Rasovszky, ma a colpire è il nuovo format della gara, che cambia le regole del gioco. Il nuoto di fondo si evolve, sfidando gli atleti a reinventarsi. Chi riuscirà a dominare in questa nuova era? La competizione si fa sempre più avvincente!

Un epilogo amaro. Giornata di novità a Stari Grad (Croazia), sede degli Europei 2025 di nuoto di fondo. Dopo le 10 e le 5 km, lo schedule prevede un format diverso. Il riferimento è alla 3 km knockout, una gara a eliminazione da affrontare in tre segmenti a 1500, 1000 e 500 metri tale da portare all’assegnazione delle medaglie. È spettato agli uomini dare il via alle danze e in casa Italia si è puntato su Gregorio Paltrinieri, Davide Marchello e Matteo Diodato. Un Paltrinieri partito col piglio di chi aveva voglia di replicare l’oro di ieri nella 5 km. Il carpigiano ha svettato nel primo round (1500 metri), che ha portato a una scrematura del gruppo a 16 unità , e in semifinale (1000 metri), funzionale alla qualificazione per l’atto conclusivo riservato ai migliori dieci atleti del round descritto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri quinto nella 3 km knockout degli Europei 2025. Vince Rasovszky

Europei di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “Contenta dell’oro, una gara dura”

Ginevra Taddeucci conquista l'oro agli Europei di Nuoto di Fondo a Stari Grad, dimostrando ancora una volta il suo talento in una gara intensa e challenging.

Cerca Video su questo argomento: Nuoto Fondo Gregorio Paltrinieri Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Paltrinieri infinito! Re d'Europa nella 5 km per la terza volta; Nuoto, Europei fondo: Paltrinieri oro nella 5 km; Europei di Nuoto di Fondo, Paltrinieri è oro nella 5 km: “Una bella gara”; Europei Di Fondo 2025: A Stari Grad L’Alba Di Quattro Giorni Di Grande Nuoto In Acque Libere. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Gregorio Paltrinieri: “Accelerazione decisiva per l’oro. Nella 10 km qualcosa è andato storto”

Si legge su oasport.it: La seconda giornata dei Campionati Europei 2025 di nuoto in acque libere si è rivelata trionfale per l'Italia, che ha dominato la scena a Stari Grad ...

Europei nuoto di fondo 2025 oggi in tv: orari 30 maggio, programma, streaming, italiani in gara

Lo riporta oasport.it: La seconda giornata degli Europei 2025 nuoto di fondo è stata dominata dall'Italia. Il Bel Paese conquista i suoi primi ori della rassegna, con le ...

Europei 2025 - Gregorio Paltrinieri dominante! Oro da fenomeno nella 5 km, terza affermazione europea nella distanza per Greg in carriera

Scrive eurosport.it: EUROPEI 2025 - Gregorio Paltrinieri è immenso a Stari Grad! Oro da fenomeno nella 5 km, dominando il duo ungherese Betlehem-Rasovszky. 3° oro europeo nella 5 km ...