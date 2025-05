Nuoto di fondo Ginevra Taddeucci beffata al fotofinish nella 3 km knockout degli Europei 2025 Oro a Fabian

Ginevra Taddeucci sfiora la medaglia nella 3 km knockout degli Europei di nuoto di fondo, beffata per un soffio dalla tedesca Lea Boy. Un vero peccato, considerando che l'Italia sta vivendo una fase di grande crescita in questo sport! Nessuna medaglia per le azzurre nella giornata, ma il talento e la determinazione delle nostre atlete sono destinati a brillare anche in futuro. Non fermiamoci, il podio è sempre più vicino!

Si conclude senza medaglie azzurre il day 3 degli Europei 2025 di nuoto di fondo. A Stari, in Croazia, Ginevra Taddeucci non è riuscita a salire sul podio della 3 km knockout femminile, beffata al fotofinish dalla tedesca Lea Boy. Le altre italiane, Antonietta Cesarano e Giulia Gabbrielleschi, tutte qualificate alla finale, hanno concluso la gara rispettivamente al quinto e nono posto. L’oro è stato conquistato dall’ungherese Bettina Fabian, che ha dominato i 500 metri del round finale. La terza giornata degli Europei 2025 di nuoto di fondo ha messo in palio i nuovi titoli della 3 km knockout maschile e femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci beffata al fotofinish nella 3 km knockout degli Europei 2025. Oro a Fabian

Europei di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “Contenta dell’oro, una gara dura”

Ginevra Taddeucci conquista l'oro agli Europei di Nuoto di Fondo a Stari Grad, dimostrando ancora una volta il suo talento in una gara intensa e challenging.

Cerca Video su questo argomento: Nuoto Fondo Ginevra Taddeucci Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Europei nuoto di fondo 2025, Ginevra Taddeucci oro nella 5 km: i risultati di oggi; Europei di nuoto di fondo: 10 km, Ginevra Taddeucci d'argento, Gregorio Paltrinieri quarto; Rivincita Taddeucci! Oro europeo nella 5 km dopo l'argento nella 10; Europei di Nuoto di Fondo, Taddeucci tattica e cuore: l’Azzurra fa argento nella 10 km. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Nuoto di Fondo, Ginevra Taddeucci perde il podio al fotofinish nella 3 km knockout degli Europei 2025, oro all’ungherese Fabian

Scrive oasport.it: Si conclude senza medaglie azzurre il day 3 degli Europei 2025 di nuoto di fondo. A Stari, in Croazia, Ginevra Taddeucci non è riuscita a salire sul podio ...

Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci: “Contenta per il mio primo titolo europeo. È stata una gara molto dura”

Come scrive oasport.it: Ginevra Taddeucci ha conquistato la medaglia d'oro nella 5 chilometri ai Campionati Europei 2025 di nuoto di fondo, in corso di svolgimento sull'isola ...

Pagina 2 | Paltrinieri e Taddeucci show agli Europei di fondo: doppio oro Italia nella 5 km!

Secondo tuttosport.com: A Stari Grad il pluricampione olimpico e mondiale torna al successo internazionale dopo quasi un anno. L'azzurra, bronzo a Parigi, consolida il suo status nel fondo ...