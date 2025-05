Nudo sul lungolago tra turisti e famiglie | denunciato 45enne tedesco

Un episodio che scuote il lungolago di Como, ora più che mai al centro del dibattito su decoro e rispetto degli spazi pubblici. In un’epoca in cui le comunità cercano di valorizzare il turismo familiare, atti osceni come quello di un 45enne tedesco non fanno altro che sollevare interrogativi sulla sicurezza e sul senso civico. Come garantire un ambiente sano per tutti? È tempo di ripensare le regole del vivere comune!

Nel tardo pomeriggio di ieri, 29 maggio 2025, la polizia di Stato di Como ha denunciato un cittadino tedesco di 45 anni, incensurato, per atti osceni in luogo pubblico, aggravati dalla presenza di minori, e per deturpamento e imbrattamento di cosa pubblica.

