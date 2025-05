Nudo sul lungolago tra turisti e famiglie | denunciato 45enne tedesco

Un episodio che scuote il tranquillo lungolago di Como: un 45enne tedesco è stato denunciato per atti osceni in presenza di famiglie e bambini. Questo caso evidenzia un crescente dibattito sulla sicurezza nei luoghi pubblici, soprattutto in una città che punta a essere sempre più accogliente per turisti e residenti. La polizia invita a segnalare comportamenti sospetti: la bellezza di Como merita rispetto e protezione.

Nel tardo pomeriggio di ieri, 29 maggio 2025, la polizia di Stato di Como ha denunciato un cittadino tedesco di 45 anni, incensurato, per atti osceni in luogo pubblico, aggravati dalla presenza di minori, e per deturpamento e imbrattamento di cosa pubblica. L’uomo è stato anche sanzionato con un. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Nudo sul lungolago tra turisti e famiglie: denunciato 45enne tedesco

