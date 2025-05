Nuceria Teatro Festival una tre giorni di spettacoli e attività culturali

Il Nuceria Teatro Festival si prepara a regalare un'esperienza indimenticabile nel cuore del Parco Urbano Archeologico! In un'epoca in cui l'arte e la cultura tornano a splendere, oltre duecento studenti vivranno tre giorni di spettacoli e attività coinvolgenti. Un'opportunità imperdibile per riscoprire il patrimonio culturale locale e stimolare la creatività delle nuove generazioni. Non perdere l'occasione di essere parte di questa festa!

Tempo di lettura: 4 minuti Presentato questa mattina nell'Aula Consiliare di Palazzo di Città la prima edizione del Nuceria Teatro Festival. Una tre giorni ricca di arte e cultura all'interno della splendida cornice del Parco Urbano Archeologico. Oltre duecento studenti, provenienti dalle scuole del territorio, faranno capolino tra le bellezze storiche di Nocera Superiore e metteranno in bella mostra le proprie doti artistiche tra musica, danza e teatro, riscoprendo il passato e la storia dell'antica città di Nuceria. Durante la conferenza stampa di presentazione del Nuceria Teatro Festival presenti il Sindaco, Gennaro D'Acunzi, l'assessore alla Cultura, Antonietta Battipaglia, il consigliere comunale Giuseppe Senatore, il direttore artistico della rassegna, il regista e attore Maurizio Merolla, e i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte.

