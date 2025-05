Nuceria Teatro Festival | tre giorni di spettacoli e laboratori

Preparati a vivere tre giorni di pura magia al Nuceria Teatro Festival! Dal 5 al 7 giugno, il Parco Urbano Archeologico di Nocera Superiore diventerà il palcoscenico di spettacoli coinvolgenti e laboratori creativi. Questa prima edizione celebra l'arte e la memoria storica, in un momento in cui il teatro si riscopre come strumento di connessione e resilienza nella comunità. Non perdere l’occasione di essere parte di questo affascinante viaggio!

Tre giorni di arte, teatro e memoria storica animeranno il Parco Urbano Archeologico di Nocera Superiore con la prima edizione del Nuceria Teatro Festival, in programma dal 5 al 7 giugno. L’iniziativa, sostenuta dalla Regione Campania con un finanziamento di 30mila euro, è stata presentata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Nuceria Teatro Festival: tre giorni di spettacoli e laboratori

Nuceria Teatro Festival, una tre giorni di spettacoli e attività culturali

Il Nuceria Teatro Festival si prepara a regalare un'esperienza indimenticabile nel cuore del Parco Urbano Archeologico! In un'epoca in cui l'arte e la cultura tornano a splendere, oltre duecento studenti vivranno tre giorni di spettacoli e attività coinvolgenti.

