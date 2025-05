Novena in preparazione alla Pentecoste primo giorno

Inizia oggi la novena in preparazione alla Pentecoste: un viaggio spirituale che ci invita a riflettere e a rinnovarci. Questo periodo di attesa non è solo un rito, ma un'opportunità per approfondire il nostro legame con lo Spirito Santo. La Pentecoste, infatti, rappresenta una vera e propria rinascita interiore. Prepariamoci a ricevere quella forza divina che può trasformare le nostre vite e guidarci verso nuove virtù. Unisciti a noi!

Nell'attesa di Pentecoste, evento spirituale così forte e significativo, uniamoci in preghiera chiedendo a Dio di donarci il Suo Spirito perché resti sempre nel nostro cuore e ci faccia crescere in virtù. La Pentecoste è il momento in cui lo Spirito Santo scende su Maria e gli apostoli che sono nel Cenacolo. Dona loro quella.

