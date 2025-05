Nove milioni di euro per nuovi parcheggi nei comuni del Lazio ma non a Viterbo

Nove milioni di euro per rinnovare la mobilità nel Lazio, ma Viterbo resta a bocca asciutta. Mentre i comuni circostanti si preparano a investimenti strategici in parcheggi, l'assenza della Tuscia solleva interrogativi sul futuro della sua viabilità. Questa situazione mette in luce l’importanza di una pianificazione inclusiva, indispensabile in un’era in cui la sostenibilità e l'accessibilità sono al centro del dibattito urbano. Cosa ne pensano i cittadini viterbesi?

Su proposta dell’assessore alla Mobilità e trasporti Fabrizio Ghera, la giunta regionale ha approvato una delibera che stanzia 8,7 milioni di euro per il triennio 20252027 da destinare ai Comuni del Lazio per la realizzazione e la riqualificazione di parcheggi pubblici. I soggetti beneficiari -. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Nove milioni di euro per nuovi parcheggi nei comuni del Lazio (ma non a Viterbo)

La Coppa America porterà un mare di soldi a Napoli: 700 milioni di euro subito, e fino a 2 miliardi in 10 anni

L'arrivo della Coppa America a Napoli si preannuncia come un'opportunità economica senza precedenti, portando immediatamente 700 milioni di euro e un potenziale di 1-2 miliardi nei prossimi 5-10 anni.

Cerca Video su questo argomento: Nove Milioni Euro Nuovi Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Expert.ai, ok assemblea a bilancio 2024. Nominato nuovo CdA; Giubileo, i costi salgono di oltre 8 milioni. Per trovare nuove risorse Gualtieri taglia su strade, tram e parcheggi; Corviale, nove milioni di euro per la Casa della biodiversità destinata ai corsi sull'ambiente per le scuole; Unifarco: fatturato consolidato 2024 a 182,9 milioni di euro. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Nuovi bandi regionali per le imprese

toscanaeconomy.it scrive: Economia, in arrivo nove bandi che metteranno a disposizione 118,8 milioni di euro per migliorare la competitività delle imprese toscane Potenziamento e consolidamento della competitività del sistema ...

Alluvioni, nuove risorse dalla Regione per sostenere imprese e famiglie

Lo riporta intoscana.it: Arrivano altri 2,5 milioni di euro per le aziende danneggiate portando così il sostegno a 11 milioni e mezzo, per le famiglie un contributo straordinario di massimo 3000 euro a soggetto ...

InBre: utile a 5 milioni e ora investe su nove nuovi impianti

Secondo giornaledibrescia.it: Ma InBre sta costruendo altri nove impianti, in Lombardia e non solo ... attivo di InBre quale motore di sviluppo destinando circa euro 10,1 milioni di investimenti per la realizzazione di nuovi ...