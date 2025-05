Nove fratellini uccisi dalle bombe a Gaza | il Civile pronto a curare l' unico sopravvissuto

Una tragedia che colpisce nel cuore: nove bambini persi in un attimo. La dottoressa Alaa al-Najja, simbolo di resilienza e speranza, si fa portavoce del dolore di una generazione spezzata. In un contesto di conflitto che sembra non finire mai, il suo grido echeggia come un richiamo a salvare ciò che resta: Adam, l'ultimo fratellino. La lotta per la vita continua, ma il prezzo è inimmaginabile.

"Ho visto i corpi carbonizzati dei miei figli. Salvate Adam, l'unico che mi è rimasto, e mio marito". È il grido di dolore della dottoressa Alaa al-Najja, riportato dal Corriere della Sera. Il 23 maggio un raid aereo israeliano su Khan Younis ha colpito la sua casa e sterminato la sua famiglia. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Nove fratellini uccisi dalle bombe a Gaza: il Civile pronto a curare l'unico sopravvissuto

Nove fratellini uccisi dalle bombe a Gaza, i corpi portati alla mamma (dottoressa) in ospedale

Roma, 24 maggio 2025 – La tragedia a Gaza si rinnova con il dramma di nove fratellini bruciati, estratti dalle macerie e portati alla mamma, medico dell’ospedale.

Nove fratellini uccisi dalle bombe a Gaza, i corpi portati alla mamma (dottoressa) in ospedale

Come scrive quotidiano.net: Un raid ha sventrato la casa di Alaa al-Najja a Khan Younis. La pediatra era di turno quando all’ospedale sono arrivati i corpi bruciati e irriconoscibili dei suoi bambini: il più grande aveva 12 anni ...

L'inferno di Gaza, nove fratellini uccisi dalle bombe

Riporta msn.com: La storia della pediatra dell'ospedale Nasser, Alaa al-Najjar, al lavoro in pronto soccorso nei minuti in cui la sua abitazione veniva colpita da un ordigno ...

Nove fratellini morti sotto le bombe a Gaza, i pediatri di Catanzaro: «Vittime innocenti di una guerra assurda» · LaC News24

Lo riporta informazione.it: Olocausto israelo-statunitense a Gaza: 597° giorno. 69° dalla fine unilaterale del cessate il fuoco. Decine di morti e feriti in bombardamenti contro tende di sfollati. Uccisi 4 giornalisti e le loro ...