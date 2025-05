Novara Pride anche quest' anno niente parata arcobaleno in città

Novara, per il secondo anno consecutivo, dice addio alla parata arcobaleno. Un evento che, in passato, ha saputo unire e celebrare la comunità LGBTQ+ si ferma, lasciando spazio a interrogativi su inclusività e diritti. Mentre in molte città italiane i pride crescono in partecipazione e visibilità, Novara sembra raccogliere le sfide di un contesto sociale ancora complesso. Cosa significa questo per la lotta per l’uguaglianza? La discussione è aperta!

Per il secondo anno consecutiva la città di Novara non sarà palconoscenico del Pride. L'evento, che negli anni precedenti aveva riscosso particolare successo (con una pausa soltanto legata al Covid), è stato messo in standby da parte dell'associazione Novararcobaleno, che se ne è sempre occupata.

