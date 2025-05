Notte di fiamme nel Foggiano | incendiato furgone in città tre auto a fuoco tra San Giovanni e Carapelle

La notte del 30 maggio ha visto il Foggiano avvolto dalle fiamme, con un furgone e tre auto devastati da incendi. Questo inquietante episodio si inserisce in un contesto più ampio di crescente preoccupazione per la sicurezza nelle città italiane. Cosa si cela dietro questi atti? Un segnale di disagio sociale o un semplice atto vandalico? Da non sottovalutare, l'ecosistema urbano rivela sempre più tensioni velate.

Notte di fuoco nel Foggiano, dove quattro veicoli - un furgone e tre autovetture - sono andati distrutti in tre incendi avvenuti rispettivamente a Foggia, San Giovanni Rotondo e Carapelle. I roghi sono stati registrati dalla mezzanotte alle 2 della notte appena conclusa di venerdì 30 maggio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Notte di fiamme nel Foggiano: incendiato furgone in città, tre auto a fuoco tra San Giovanni e Carapelle

