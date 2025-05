Nonno pusher di nuovo in azione | fermato dai carabinieri

Il "nonno pusher" di Borgo Panigale torna a far parlare di sé, confermando un triste fenomeno: l'ingresso di soggetti sempre più anziani nel traffico di sostanze. Un'istantanea che solleva interrogativi su come la criminalità si evolve e si adatta alle circostanze. La storia di quest'uomo di 73 anni sottolinea un paradosso: la lotta contro le droghe non ha età. Riflessioni necessarie per affrontare un problema sociale sempre attuale.

Il ‘nonno pusher’ è finito di nuovo nei guai. Questa volta, l’algerino di 73 anni già noto alle cronache, che non ha nessuna intenzione di andare in pensione, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo investigativo che lo hanno fermato durante un controllo che stavano effettuando tra i clienti di un locale a Borgo Panigale. Alla vista dell’anziano cliente, già noto per i suoi precedenti di polizia, i militari dell’Arma hanno deciso di perquisirlo, trovandolo in possesso di sette dosi di cocaina e un pezzo di hashish. Il controllo dei carabinieri è quindi proseguito in un appartamento situato nelle vicinanze, dove l’uomo abita, ed è terminato col ritrovamento di altre dosi di cocaina, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nonno pusher di nuovo in azione: fermato dai carabinieri

Fermato con cocaina in macchina a Candiolo, uomo rifiuta l’alcoltest per paura del nuovo codice della strada: “Avevo fumato uno spinello”

Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Candiolo il 10 maggio 2025 dopo aver rifiutato l'alcoltest, rivelando che temeva la sospensione della patente a causa di un precedente consumo di cannabis.

Cerca Video su questo argomento: Nonno Pusher Nuovo Azione Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Nonno pusher di nuovo in azione: fermato dai carabinieri. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Nonno pusher di nuovo in azione: fermato dai carabinieri

Segnala ilrestodelcarlino.it: Il ‘nonno pusher’ è finito di nuovo nei guai. Questa volta, l’algerino di 73 anni già noto alle cronache, che non ha nessuna intenzione di andare in pensione, è stato arrestato dai carabinieri del Nuc ...

Nonno pusher di nuovo arrestato: vendeva cocaina e hashish a 73 anni

msn.com scrive: L’uomo è finito in manette e, processato, è ai domiciliari. I carabinieri, in un appartamento, hanno trovato anche altre dosi di droga ...

Brescia, nuovo arresto per il “nonno pusher”

Segnala quibrescia.it: Brescia. Processo per direttissima per il cosiddetto “nonno pusher”, un 77enne di Villa Carcina (Brescia), con una lunga serie di precedenti, sorpresso a spacciare nella propria abitazione.