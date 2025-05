Nonna e nipotina di 2 anni aggredite dai pitbull di un parente | ferite gravi ricoverate in ospedale

Una tranquilla giornata si è trasformata in un incubo: una nonna e la sua nipotina di 2 anni aggredite da pitbull. Questo tragico evento riaccende il dibattito sulla sicurezza degli animali domestici, un tema sempre più attuale nelle nostre comunità. Con ferite gravi e ricoveri in ospedale, è fondamentale riflettere su responsabilità e prevenzione. La protezione dei più vulnerabili deve diventare una priorità collettiva.

Le grida improvvise, l’arrivo concitato delle ambulanze e il frastuono delle pale dell’elisoccorso Pegaso hanno interrotto la quiete del primo pomeriggio in una tranquilla zona residenziale. La tragedia si è consumata in pochi attimi ma ha lasciato dietro di sé un’ondata di paura e dolore: una bambina di appena due anni e la nonna sono rimaste gravemente ferite dopo essere state attaccate da uno o più pitbull. I cani, secondo quanto riferito dai primi accertamenti, apparterrebbero a un parente della famiglia. Tutto è avvenuto intorno alle 14, in via Panaro, nella frazione di San Michele ad Agliana, in provincia di Pistoia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

