Nonna e nipotina azzannate da un pitbull | la piccola operata E’ in Rianimazione

Dramma ad Agliana: una dolce nonna e la sua nipotina di soli due anni sono state azzannate da un pitbull di famiglia. La piccola, ora in Rianimazione dopo un intervento urgente, ci ricorda quanto sia cruciale la sicurezza degli animali domestici, specialmente in un contesto in cui il possesso di razze considerate “pericolose” è in aumento. Questo episodio inquietante solleva interrogativi su responsabilità e prevenzione. Un appello alla riflessione per tutti noi.

Agliana (Pistoia), 30 maggio 2025 – Una bambina di due anni portata al Meyer con profonde ferite. Operata, è ora in Rianimazione. E la nonna, anch’essa ferita ma in maniera meno grave. Tutto per l’aggressione di un pitbull di famiglia contro la bambina. Accade ad Agliana, nel primissimo pomeriggio, prima delle 14, di venerdì 30 maggio. La piccola, che non vive nell’abitazione dove è avvenuta la vicenda, era dalla nonna, come spesso accade, per passare qualche ora con lei. Il cane sarebbe di un familiare. Non si sa cosa abbia scatenato l’aggressione. Fatto sta che il cane si è avventato contro la bambina, azzannandola agli arti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nonna e nipotina azzannate da un pitbull: la piccola operata. E’ in Rianimazione

