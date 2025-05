Nonna e nipote di 2 anni assalite dai cani ad Agliana la piccola morsa all' addome e agli arti inferiori

Agliana, una tranquilla cittadina toscana, è stata teatro di un'aggressione inaspettata: una nonna e la sua nipotina di soli 2 anni sono state assalite da un gruppo di cani. La piccola è ora in condizioni critiche dopo essere stata morsa all'addome e agli arti. Questo triste episodio riporta l'attenzione sulla crescente problematica della sicurezza degli animali domestici e sul loro comportamento in contesti familiari. Quanto sappiamo davvero sui nostri amici a quattro zampe?

È in condizioni molto gravi una bambina di 2 anni morsa all' addome e alle gambe da un cane a Agliana, in provincia di Pistoia. Ferita nello stesso assalto, ma in modo più leggero, anche la nonna che era con la piccola. Secondo le prime informazioni le due sarebbero state aggredite da più cani. La bambina è stata ricoverata all' ospedale Meyer. Sul posto polizia municipale e carabinieri.

