Non troppo bene Jannik Sinner l’annuncio che gela tutti in pieno Roland Garros

Jannik Sinner sbaraglia Gasquet al Roland Garros, ma l'annuncio che ha gelato i fan è il suo ritiro dal torneo di doppio. In un momento in cui il tennis italiano sta vivendo una nuova era di successi, questo passo indietro solleva interrogativi sulle sue intenzioni. Sarà strategia o paura di un infortunio? Scopri come questo colosso del tennis gestisce le sfide e gli impegni, mentre l’attenzione si sposta su di lui!

Al Roland Garros, dove l’atmosfera si scalda ogni giorno di più, è bastata poco più di un’ora a Jannik Sinner per liquidare uno dei beniamini di casa, Richard Gasquet, senza quasi che il pubblico francese potesse rendersi conto di ciò che stava accadendo. Il punteggio – 6-3, 6-0, 6-4 – racconta di una netta superiorità dell’altoatesino, che ha confermato ancora una volta il suo status tra i più accreditati pretendenti al titolo. Tuttavia, proprio mentre il suo tennis dava spettacolo sul campo, è stato lo stesso Jannik a raffreddare gli entusiasmi con una dichiarazione inaspettata: non è al massimo della forma a causa di un virus che lo ha colpito negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Allarme Sinner dopo la vittoria su Gasquet, il raffreddore spaventa i fan: e Jannik non si fida di Lehecka

Da sport.virgilio.it: Roland Garros, è allarme Sinner dopo la vittoria al secondo turno su Gasquet: il raffreddore spaventa i fan, mentre Jannik non si fida del ceco Lehecka.

Roland Garros 2025, Sinner ‘spietato’ con Gasquet: ora c’è Lehecka. Il racconto del match

Come scrive msn.com: Jannik in scioltezza contro il 38enne Gasquet, all'ultimo Roland Garros della carriera. Vittoria agile in tre set per Sinner che ora affronterà Lehecka al terzo turno. Per Richard il saluto al Philipp ...