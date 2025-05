Non sono io la scelta | arriva l’annuncio a poche ore dalla puntata di Uomini e Donne

In un clima di suspense palpabile, la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne si avvicina, ma una corteggiatrice ha già lanciato la bomba: "Non sono io la scelta". Questo gesto audace riflette un trend crescente nel mondo dei reality, dove le aspettative vengono ribaltate. Chi sarà il fortunato? La tensione è alle stelle e, tra incertezze e colpi di scena, il pubblico non può fare a meno di sintonizzarsi per scoprire il destino delle protagoniste!

A poche ore dalla decisione finale di Gianmarco Steri, la corteggiatrice di Uomini e Donne si è aperta in un'intervista, lasciando tutti col fiato sospeso. Con la scelta di Gianmarco Steri in arrivo su Canale 5, l'attenzione è tutta su chi tra Cristina e Nadia uscirà dal programma al suo fianco. Una delle due corteggiatrici, però, ha deciso di non tacere più, condividendo emozioni e pensieri che hanno sorpreso molti. Le parole di Cristina. Durante un'intervista con Witty TV, Cristina ha descritto il turbinio di emozioni che vive in questi momenti cruciali. " Un giorno penso di essere la scelta e poi penso di non esserlo.

