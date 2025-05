Non solo Taco trade | il grande bluff di Donald Trump

Donald Trump, dopo i primi 100 giorni da presidente, si trova a fronteggiare un vero e proprio bluff politico. Le promesse, come veri e propri taco trade, si sciolgono alla prova dei fatti. In un'epoca in cui la comunicazione è fondamentale, il contrasto tra parole e azioni è lampante. È questa discrepanza che alimenta il dibattito pubblico, rendendo ancora più avvincente la scena politica americana. Curiosi di scoprire come proseguirà ?

Tempi duri per Donald Trump. Il presidente Usa, scollinati i primi 100 giorni della sua presidenza, deve fare i conti con una situazione di stallo. Tantissime le promesse fatte, pochissimi, se non nulli, i risultati ottenuti. Sotto il vestito di un'innegabile abilità comunicativa, sembra esserci poco o niente. La carrellata dei flop è notevole e non risparmia quasi niente del vasto programma trumpiano che doveva inaugurare una nuova Golden Age. Il pasticcio dei dazi e il botta e risposta tra tribunali. Partiamo dalla guerra commerciale. L'ultimo capitolo di una vicenda piena di stop and go è arrivato con un botta e risposta tra tribunali.

