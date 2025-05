Non solo Nameless | gli eventi da non perdere nel lungo weekend del 2 giugno

Preparati a vivere un lungo weekend di avventure e relax! Il ponte del 2 giugno si preannuncia ideale per scoprire Lecco e provincia, ma non solo. Oltre al Nameless Festival, che chiuderà in bellezza il suo ciclo, ti aspettano passeggiate panoramiche e gite fuori porta. Visto l’ottimo clima, è l’occasione perfetta per riconnettersi con la natura e con gli amici. Non perdere l’opportunità di creare ricordi indimenticabili!

Sarà un ponte del 2 giugno gradevolissimo dal punto di vista meteorologico. Qui, di seguito, una mini-guida a cosa fare da venerdì 30 maggio 2025 a lunedì 2 giugno 2025 a Lecco e provincia, ma anche passeggiate e gite fuori porta. NAMELESS FESTIVAL - Ultimo appuntamento con il popolare. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Non solo Nameless: gli eventi da non perdere nel lungo weekend del 2 giugno

