Non solo i dazi di Trump | a preoccupare i giapponesi è l’aumento esponenziale del prezzo del riso

Il Giappone affronta una tempesta economica: non solo i dazi di Trump affliggono Tokyo, ma anche l'impennata dei prezzi del riso, alimento base per la cultura nipponica. Con tariffe al 25% sulle auto e al 24% su altre importazioni, il premier Ishiba Shigeru è sotto pressione. Riuscirà a trovare soluzioni rapide? L'economia giapponese è in gioco e il futuro potrebbe riservare sorprese. Un tema caldo che merita attenzione!

I dazi trumpiani decisi per il Giappone ammontano al momento al 25% per l’esportazione di auto, e al 24% sul resto delle importazioni. Una situazione molto grave per l’economia nipponica, se non si concretizzeranno i cambiamenti che il primo ministro Ishiba Shigeru (sceso ai minimi storici di gradimento popolare) intende riuscire a ottenere al più presto dall’amministrazione statunitense. La strategia sembra consistere nel non affrontare stizziti il presidente Trump, ma nel convincerlo con incontri istituzionali, come quello avvenuto a Washington il 23 maggio (terzo incontro a livello ministeriale tra i due Paesi) tra Akazawa Ryosei, ministro della Rivitalizzazione economica, e Jamieson Greer, responsabile del Commercio U. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Non solo i dazi di Trump: a preoccupare i giapponesi è l’aumento esponenziale del prezzo del riso

Dazi, Trump: “Palla nel campo della Cina”. Casa Bianca: “Presto primi accordi”

Donald Trump adotta una strategia di attesa nella controversia commerciale con la Cina, sottolineando che \

Cerca Video su questo argomento: Dazi Trump Preoccupare Giapponesi Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Sol calante sull’auto elettrica: anche Honda si ritira dalle vetture alla spina. 🔗Approfondimenti da altre fonti

I dazi di Trump sono costati oltre 34 miliardi di dollari alle grandi aziende

Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it: E lo scenario si prevede ancora più negativo nei prossimi mesi: 58 big come Apple, Ford, Porsche, Walmart e Sony hanno ridotto le previsioni di profitto ...

Trump e dazi: tregua fragile nel gioco globale. E le imprese?

Scrive econopoly.ilsole24ore.com: Trump tra minacce e tregue sui dazi: l’UE resta in attesa, ma le imprese chiedono certezze. Il 9 luglio si avvicina ...

Trump impone dazi record al Giappone: è crisi commerciale

msn.com scrive: L’amministrazione Trump ha alzato la posta per il Giappone, imponendo dazi più salati rispetto a quelli destinati all’Unione Europea. Ma come reagirà Tokyo a questa sfida? Il Giappone si ...